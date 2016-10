Calw Krank? Besser zum Arzt als zu Google

Calw. Sobald die Tage kürzer werden, ist es bei vielen Menschen beinahe programmiert: die Nase läuft, der Kopf schmerzt. Da ist eine Erkältung oft nicht weit. Aber deshalb extra einen Mediziner aufsuchen? Ist das in Zeiten von Google nicht unnötig geworden? Die Internet-Suchmaschine scheint doch auf alles eine Antwort parat zu haben. Kann sie also auch Krankheiten zielsicher erkennen? Nun – genau das will ich heute ausprobieren.

Mit meiner Recherche beginne ich ganz vorne: dem Symptom. Ich tippe den Begriff "Kopfschmerzen" bei Google ein. Kaum eine halbe Sekunde später habe ich fast acht Millionen Vorschläge vorliegen.

Da ich – wie die meisten Menschen – weder Zeit noch Lust habe, alle dieser Vorschläge zu prüfen, klicke ich die erstbeste Adresse an. Sofort werde ich von einer Fülle an Informationen erschlagen: Etliche Formen von Kopfschmerzen springen mir ins Auge, hunderte Zeilen über Symptome, Ursachen, Folgen. Das alles lesen? Nein danke.