Calw Kormorane haben sich nicht verirrt

Was den Hobbyfotografen Karl-Heinz Schäfer aus Hirsau fasziniert hat, ist für Jürgen Gaul und seine Vereinsmitglieder sicher kein erfreulicher Anblick. "Kormorane", so der Vorsitzende des Bezirksfischereuvereins, "setzen uns erheblich zu." Er weiß natürlich, dass das Naturschützer ganz anders sehen. Trotzdem verweist er darauf, dass es die Fischer sind, die für die Nutzung der Flüsse viel Geld bezahlen, immer wieder junge Tiere einsetzen und sich um den Erhalt der Gewässerstruktur kümmern.

Dann kämen diese Vögel, die Fischbeständen wie die der Äschen, die in der Nagold neben der Forelle häufig vorkommen, erheblich zusetzen würden.

Etwa 400 bis 500 Gramm Fisch, rechnet Gaul im Gespräch mit unserer Zeitung vor, frisst ein Kormoran pro Tag. Bei einem Schwarm von 40 Vögeln würde das unterm Strich 29 Kilogramm ausmachen. Wenn so ein Fisch 300 Gramm wiegen würde, seien das 60 Tiere – pro Tag.

Kormorane waren, so Gaul weiter, im 19. Jahrhundert fast ausgerottet. Dann wurden sie unter Schutz gestellt. Mittlerweile beträgt die Population in Europa an die zwei Millionen Exemplare. Dass das nicht nur angenehme Folgen haben kann, das ist auch der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane – der Kormoranverordnung (KorVO) vom 20. Juli 2010 – zu entnehmen. Jägern ist es in einem bestimmten Zeitraum ausdrücklich erlaubt, diese Vögel abzuschießen. Mit einer Ausnahme: In einem befriedeten Gebiet – innerorts zum Beispiel – ist das nicht möglich. Die Jäger, so Gaul, mit denen man ansonsten gut zusammenarbeitet, würden sich natürlich daran halten.

Nur abwarten

Und so kann der Vorsitzende des Bezirksfischereivereins sich nur wünschen, dass Kormorane auch einmal die Vogelgrippe bekommen. Oder warten, bis diese Vögel wieder aus dem Nagoldtal verschwinden. Im März oder April dürfte das der Fall sein.