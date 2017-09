Calw Kopf-an-Kopf-Rennen hinter der CDU

Nordschwarzwald. Landratsamt Calw. Es ist 18 Uhr. Während die ersten Prognosen über die Bildschirme flimmern, herrscht an diesem Ort, wo die Zahlen des Wahlkreises Calw/Freudenstadt zusammenlaufen werden, gähnende Leere. Einzig Wilfried Rühle von der Kommunalaufsicht sitzt an seinem Schreibtisch.

18.05 Uhr. Landrat Helmut Riegger betritt die Bildfläche. Als er einen Blick auf den Fernseher und die Prognosen wirft, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Bei diesem Ergebnis wird es für Hans-Joachim Fuchtel nicht einfach, Staatssekretär zu bleiben." Schnell ist der Kreischef wieder weg vom Bundesergebnis, denkt an die Region. "Die bräuchte wirklich mehr als einen Abgeordneten, deshalb wäre es wichtig, dass auch Saskia Esken ihren Sitz behält", sagt er gegen 19 Uhr. An Michael Theurer aus Horb am Neckar von der FDP denkt er in diesem Moment noch nicht.

Das kleine Wörnersberg im Kreis Freudenstadt liefert als erste Gemeinde um 18.20 Uhr. Satte Mehrheit für die CDU, knapp 50 Prozent. Aber das war es dann erst einmal. Eine Geduldsprobe.