Calw Köllhofer: vor Grippewelle impfen

Obwohl diese Art der medizinischen Vorbeugung hauptsächlich älteren Menschen empfohlen werde, sei genau dort die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs mit 50 bis 70 Prozent am Niedrigsten, erklärt Köllhofer – der sich übrigens selbst jeden Herbst impfen lässt. 100 Prozent Schutz sei ein unerreichbares Ziel, da es zu viele verschiedene Grippeviren gebe, die sich zudem schnell anpassen und dadurch unempfindlich für manche Impfungen werden könnten.

Dass die Wahrscheinlichkeit, durch eine Grippeimpfung geschützt zu sein, so gering erscheine, hänge laut Köllhofer damit zusammen, dass viele Menschen von der Wirksamkeit anderer Impfungen verwöhnt seien. Masernimpfungen beispielsweise schützen die Geimpften in fast 100 Prozent der Fälle vor dem Erkranken. Köllhofer betont allerdings: "Wenn es ein Mittel gäbe, das 50 bis 70 Prozent aller Herzinfarkte verhindern würde, würden wir uns darüber freuen."

Dem Arzt liegt am Herzen, dass man sich so früh wie möglich impfen lassen sollte. Etwa ab Mitte September sei der Impfstoff bei den Hausärzten vorrätig.

Eine spätere Impfung sei generell zwar möglich und in den meisten Fälle auch richtig, berge aber das Risiko, dass "man die Grippe schon in sich trägt und dann im Nachhinein denkt, dass die Impfung an der Schwere der Grippesymptome schuld sei", sagt Köllhofer. Daher empfiehlt er, sich vorab im Internet zu informieren, ob und in welchem Umfang die Grippewelle den eigenen Landkreis schon erreicht hat.

Als Vorsitzender der Kreisärzteschaft weiß Köllhofer, dass in den vergangenen Jahren auch der Kreis Calw nicht von Grippewellen verschont blieb. Er hat jedoch das Gefühl, dass "der Schutz der Grippeimpfung über den statistischen Werten liege".