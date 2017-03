Calw Klostersommer: Christina Stürmer rockt Hirsau

Mit "Seite an Seite" bringt Christina Stürmer nun ihr mittlerweile neuntes Studioalbum heraus: "Das Album ist etwas ruhiger geworden – oder wie wir während der Produktion immer gesagt haben: fluffiger." Ein entspanntes Album also, dass immer noch hält, was Christina Stürmer verspricht. Mit der Hitsingle "Seite an Seite" eröffnet die sympathische Österreicherin die akustische Welt zu dem gleichnamigen Album. Persönlicher, biografischer ist es geworden. Nicht zuletzt, weil Stürmer an einem Großteil der Songs selbst mitgeschrieben hat.

Heute blickt Christina Stürmer auf 15 Jahre voller Erlebnisse zurück.

Auftritte mit Bon Jovi vor mehr als 200 .000 Besuchern

Seien es medienwirksame Ereignisse wie ihre Wachsfigur, die seit 2010 im Wiener Madame Tussauds die Besucher begrüßt, oder die Auftritte als Duettpartnerin von Jon Bon Jovi vor mehr als 200 000 Besuchern. Dabei vergisst sie aber auch nicht die kleinen Dinge, wie den Überraschungsgig für 30 Gäste im Garten eines kleinen Reihenhauses in Mainz.

Auf Konzertreisen musste Christina Stürmer im vergangenen Jahr einige Zeit verzichten. Aus einem erfreulichen Grund: Sie wurde im August zum ersten Mal Mutter. Mit Töchterchen Marina, neuem Album und neuer Tour ist sie 2017 wieder durchgestartet.

Die Fans dürfen auf eine neue Christina Stürmer gespannt sein. Immer noch eine der markantesten Stimmen, die in der deutschsprachigen Musiklandschaft zu Hause sind. Jetzt aber Musikerin und Mutter: Christina Stürmer. Natürlich, bodenständig und selbstbewusst.

