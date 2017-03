Calw Klingsors letzter Sommer illustriert von Sighanda

An dieser Stelle greifen Sighandas Aquarelle Hesses Impressionen auf, stellen eine Verbindung zwischen seinen literarischen Beschreibungen und den von der Künstlerin nochmals bereisten Schauplätze des Klingsors her.

Interessanter Dialog

Die Kunstwerke stehen in einem interessanten Dialog mit Hesses Texten und Bildern aus dem Tessin. Für diesen Dialog stellt die Sparkasse Pforzheim Calw der Ausstellung 15 Aquarelle Hesses aus ihren Sammlungen zur Verfügung.

Eröffnet wird die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Fondazione Hermann Hesse in Montagnola entstand, am Sonntag, 26. März, ab 11.15 Uhr im Saal der Musikschule Calw. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Ralf Eggert führt Museumsleiterin Felicitas Günther in die Schau ein. Die musikalische Umrahmung gestalten Elena Mantello, Luisa Bohlay und Lena Hirschinger, spektakulär mit sechs Händen am Klavier.

Öffnungszeiten des Museums und Eintritt: Im März: Dienstag bis Donnerstag, jeweils 11 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 16 Uhr; April bis Oktober: Dienstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder und Jugendliche drei Euro.

Weitere Informationen: www.calw.de/Hermann-Hesse-Museum