Calw Klein, aber fein lautet das Motto

Wie er erläuterte. soll eine überschaubare Anzahl an Exponaten in der Mitte des ins Auge gefassten Raumes im Obergeschoss des Rathauses im Fokus stehen. Zum Beispiel historische Messinstrumente und Sextanten, die sich in Baumanns Besitz befinden. Die Raumdecke soll als Planetariumsausblick dienen – es wird daran gedacht, sie mit einem Sternenbild aus Bohnenbergers Zeit zu versehen. Die Wände sollen als weitere Projektionsflächen dienen. Für eine mediale Ausstattung, zum Beispiel Touchscreens, sollen Sponsoren gesucht werden.

Bei den Ausschussmitgliedern kam das an. Hermann Seyfried dankte Eberhard Baumann für dessen Einsatz. Bernhard Stopper forderte mehr Platz und brachte den daneben liegenden Raum, der als Lager für die Ortsverwaltung verwendet wird, ins Spiel. Rainer Hofmann und Linda Morhard stimmten ihm zu. "Wir sollten aber lieber klein anfangen und uns bewusst die Möglichkeit für eine Erweiterung offen lassen", meinte Kulturamtsleiter Hans-Martin Dittus.

Aufs Bremspedal

Auch Dieter Kömpf, der die Sitzung leitete, drückte aufs Bremspedal: "Vor zwei Wochen" – als in einem anderen Ausschuss ebenfalls über den Umbau des Rathauses gesprochen wurde – "haben einige Ratsmitglieder noch ganz anders gesprochen." Damals war, wie berichtet, eine detaillierte Gesamtkonzeption einschließlich einer Kostenübersicht gefordert worden. Außer der Bohnenberger-Gedenkstätte und einem barrierefreien Zugang zur Ortsverwaltung beinhaltet diese auch die Räumlichkeiten für die Altburger Vereine. Die aber, wie der frühere Ortsvorsteher Willi Hanselmann im Gespräch mit unserer Zeitung betonte, bereit sind, diese selbst für ihre Zwecke herzurichten.

Natürlich steht die Einrichtung einer Bohnenberger-Gedenkstätte im Rathaus von Altburg unter dem Vorbehalt, dass das bezahlt werden kann. Die wegen der Finanzlage der Stadt unlängst geforderte Kostenübersicht für den Umbau des gesamten Gebäudes steht auch noch aus. Aber der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat mit seiner Zustimmung zur Konzeption für ein kleines Museum schon mal die Richtung vorgegeben. Im Altburger Verwaltungssitz soll sich in diese Richtung etwas tun. Das ist nur logisch. Der Höhenstadtteil hat sich als "der" Bohnenberger-Ort positioniert. Sponsoren stehen parat, ein Verein und engagierte Bürger ebenfalls. So teuer kann das also nicht werden. Das gilt aber genau so für die anderen zur Disposition stehenden Räume. Deren Nutzer – die Vereine – werden es richten. Das haben die Altburger immer unter Beweis gestellt.