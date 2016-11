Calw Klaus Kaufhold: "Schwerer Schlag für die Kleintierzuchtvereine"

Vorsichtshalber hat Kaufhold schon mal die geplante Lokalschau des Kleintierzüchtervereins Schwarzenberg, dessen Vorsitzender er ebenfalls ist, an diesem Wochenende abgesagt. Dabei sind Lokalschauen (noch) nicht verboten, macht er deutlich. "Aber die Sicherheit geht vor", so Kaufhold. Falls das Virus auch in der Region auftauche, müssten gleich ganze Bestände vernichtet werden. Das sei bislang nicht der Fall gewesen.

Überregionale Ausstellungen sind dagegen verboten. Deshalb geht Kaufhold davon aus, dass auch die für den 10. und 11. Dezember geplante Kreisgeflügelschau nicht stattfinden kann. Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit werde das Veterinäramt im Landratsamt keine Ausnahmegenehmigung erteilen: "Darüber können wir uns nicht hinwegsetzen." Den Kleintierzüchtern bleibe gar nichts anderes übrig, als sich an die Stallpflicht zu halten, so Kaufhold. Schließlich müssten die Tiere auch registriert werden: "Das ist Pflicht." Im Einsperren der Tiere sieht Kaufhold aber ein Problem: "Im Prinzip ist das Tierquälerei." Kaufhold fragt sich deshalb, wo hier der Tierschutz bleibe. Er selbst hat 50 Hühner, 30 Zwergenten, 20 Tauben und 20 Tiere, die als Ziergeflügel gelten. So würden sich seine Zwergenten stets zur Tür drängen, wenn er sich aufmache, um nach ihnen zu sehen. Doch es nütze nichts. Sie müssten im Stall bleiben.

