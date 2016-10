Calw Klares Plädoyer gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete

Geistlicher Impuls

Zu Beginn hatte Pfarrer Walter Hummel in einem geistlichen Impuls deutlich gemacht, dass Verfolgung keine Frage der Religion sei, sondern ihre Ursache in Machtfragen habe. Auch Christen seien in der Geschichte immer wieder der Versuchung erlegen, ihre Macht gegen Menschen auszuüben.

Stäps, der in Rottenburg das Referat Weltkirche leitet, berichtete umfangreich und präzise über die schwierigen Lebensverhältnisse, denen er bei seinen Reisen in den mittleren Osten begegnet ist. Als Grundprinzipien setzte er aber zwei christliche Grundhaltungen voraus: Christen müssen mit Blick auf diese Not im unerlässlichen Gebet bleiben, und im Sinne von Theresa von Kalkutta schaue in jedem Flüchtling Jesus Christus selbst einen an.