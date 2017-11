Calw Klare Haltung, bitte: "Politik muss ehrlicher werden"

Diese "Sache" deutet die 66-Jährige im Titel ihres Buchs an: "Haltung ist Stärke: Was auf dem Spiel steht." Bei der Vorstellung ihres Werks stellte Leutheusser-Schnarrenberger gleich klar, dass es sich dabei trotz autobiografischer Elemente nicht um Memoiren handele. Stattdessen beschäftigt sie sich mit dem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit. "Und es gibt heutzutage immer wieder neue Herausforderungen und Gefährdungen für die Freiheit und Demokratie." So fordert sie von Politikern mehr Haltung, aber auch Bürger nimmt sie in die Pflicht. Freiheit werde inzwischen als "selbstverständlich konsumiert", aber nicht mehr genug verteidigt, sagte die Autorin.

Rücktritt war eine Zäsur

Ohnehin wurde an diesem Abend in der vhs deutlich, dass die lebendig gestikulierende Frau in der roten Bluse noch immer eine überzeugte Liberale ist. Die Enkelin eines Landrats und Tochter eines Stadtrats war 1978 der FDP beigetreten – ein entscheidender Grund dafür sei ihre Bekanntschaft mit dem damaligen Minister Werner Maihofer gewesen, der sie "wie kaum ein anderer" geprägt habe, sagt sie heute.