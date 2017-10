Calw Klabauter sind neidisch auf Pumuckls Haar

Reise gewonnen

So kommt es, dass Eder eine Zeitung in die Hände fällt, in der ein Preisausschreiben mit einer Kreuzfahrt als Hauptgewinn abgedruckt ist. Auf Pumuckls Drängen schickt Meister Eder die Lösung ein – und gewinnt die Reise. Das ist keineswegs Zufall, sondern das Werk der Klabauter.

Franka und Andreas Kilger vom Theater Knuth begeisterten mit ihrem abwechslungsreichen Spiel, den liebevoll gestalteten Puppen und einem tollen Bühnenbild. Zwar bekam manch einer beim Anblick der blauen Klabauter einen Schreck, aber am Ende ging alles noch einmal gut – auch wenn der Pumuckl den Fehler machte, das Meer als "dumm" zu bezeichnen, weil man darin ertrinken kann.