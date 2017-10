Calw Kirchenmusik setzt Schwerpunkte zum Ende

Calw. Am Sonntag, 29. Oktober, beginnt um 19 Uhr ein Konzert für Vokalsolisten, Chor und Orchester mit Werken von Johann Sebastian Bach sowie Franz Schubert. Von Bach wird die Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott" aufgeführt, in der die Strophen des wohl bekanntesten Luther-Liedes in unterschiedlichen Sätzen erklingen. Zu Beginn singt der Chor mit Begleitung des Orchesters in einem kunstvoll und groß angelegten Satz, danach folgen die weiteren Strophen in abwechselnden kammermusikalischen Besetzungen mit unterschiedlichen Sängern, bevor das Werk wieder mit einem vierstimmigen Choral beschlossen wird.

Das zweite Hauptwerk des Abends ist Franz Schuberts kurz vor seinem Tod entstandene Messe in Es-Dur, ein Werk besonderen Charakters, da Schubert gleichzeitig den altehrwürdigen Kirchenstil der Renaissancezeit mit den modernen Stilmitteln seiner Zeit zu verbinden suchte. Immer wieder treffen große Polyphonie und kühne Harmonieverbindungen zusammen, die eine ganz eigene Wirkung hervorbringen, so dass manche Kenner sogar von einer Bekenntnismusik sprechen.Schubert war zwar katholisch, stand aber dem damaligen Reformkatholizismus nahe. Somit passen Bach und Schubert sehr gut in ein Reformationsprogramm.

Die Ausführenden sind Jeannette Bühler (Sopran), Petra Koschatzky (Alt), Jo Holzwarth (Tenor), Richard Logiewa (Bass), Calwer Kantorei, Kantatenchor, Kammersinfonie Calw, Leitung Martin W. Hagner. Karten zu 17, 15, zehn und acht Euro sind im Vorverkauf bei Musik-Raff am Marktplatz, Telefon 07051/2 06 66, ab Montag, 16. Oktober, oder an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich.