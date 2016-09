Calw Kirche hilft zu helfen

Das Thema Sucht habe sich inzwischen zu einem breiten Spektrum erweitert, so die Leiterin der Suchtstelle, Anja Tischendorf. Längst drehe es sich in der Bahnhofstraße nicht nur um Alkohol und Drogen. Diverse Medikamente, eine wachsende Spielsucht, bis hin zu den medialen Bedrohungen aus Internet, Computer- und Onlinespielen, in deren Zug Menschen den Blick für die Realität verlieren.

"Es sind heute viele Dinge, die ganz schnell speziell werden, bei denen ehrenamtlich Tätige an ihre Grenzen stoßen", so Sabine Schmidt, stellvertretende Leiterin der Suchtstelle. "Wir können Kontakte herstellen und zu Spezialisten vermitteln, aber die Leute müssen auch selbst bereit sein, sich zu ändern", erklärte Anja Tischendorf.

Suchtberatungsstelle wird weiter unterstützt

Alleine im Jahr 2015 wurden von der Suchtberatungsstelle rund 650 Menschen – einschließlich Angehöriger – betreut, Tendenz steigend. Die Kosten steigen, Maßnahmen werden komprimiert, die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen stehen irgendwo dazwischen.

Verständlich, dass da Hilfen wie jene von der Neuapostolischen Kirche willkommen sind. "Auch in unserer Kirchengemeinde gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, wir können solche Hilfen nicht leisten, aber wir können die Suchtstelle bei ihrer Arbeit unterstützen und das werden wir auch weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten tun", kündigte Sicha an.