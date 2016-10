Calw Kinderpornos: Bewährung für 42-Jährigen

Auf die Schliche war man dem als Servicekraft arbeitenden Beschuldigten vor einem Jahr gekommen, als er im Rahmen einer Fortbildung versuchte, über einen Computer der ausrichtenden Akademie seine Dateien zu kopieren. "Andere Lehrgangsteilnehmer haben das gesehen, und Ihnen muss klar gewesen sein, dass Sie sich strafbar gemacht haben", hielt der Vorsitzende Richter dem Angeklagten vor. Der dreifache Vater war vor 16 Jahren wegen gleicher Vergehen verurteilt worden.

Der Richter hatte Verständnis dafür, dass deswegen für die Staatsanwältin eine Bewährungsstrafe nicht mehr in Frage kam. In der Urteilsbegründung verwies er aber auch auf den langen Zeitraum, der seitdem verstrichen ist. Mit seinem Urteil folgte er dem Antrag des Verteidigers. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. In den ersten beiden Jahren wird der Mann unter Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt und muss eine Beratungsstelle aufsuchen. "Sollte sich ergeben, dass eine Therapie angezeigt ist, werde ich die Auflagen um diese Weisung ergänzen", kündigte der Richter an. Zudem muss der Beschuldigte 1250 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.