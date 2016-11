Calw Kinderplaneten werden Wirklichkeit

Calw. Es handelt sich um das vierte Druckwerk, das die Vereinigung in Zusammenarbeit mit der renommierten Kinderbuch-Illustratorin Katrin Engelking aus Hamburg herausgibt. Vorausgegangen sind drei Adventskalender, die die Künstlerin ebenfalls gestaltet hat. Mit Bildern, die, im Falle der Jahreskalender, fröhlich, farbenfroh und voller Fantasie durch die Monate begleiten sollen.

Liebevolle sowie kreative Verbundenheit

Damit beteiligt sich Katrin Engelking einmal mehr in liebevoller sowie kreativer Verbundenheit an den Aktivitäten der Grace P. Kelly Vereinigung zur Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien. Auf gemalte Weise lässt sie die Idee vom Kinderplaneten Wirklichkeit werden. Einrichtungen – mittlerweile neun an der Zahl – die als Gegengewicht zu der medizinischen Welt des Krankenhauses eine von kindlichen Bedürfnissen bestimmte, geschützte Umgebung schaffen, eine Sicherheitszone, in der das kranke Kind Vertrautheit und Zuflucht findet. Zurück gehen diese Kinderplaneten auf Grace Patricia Kelly, die 1970 als Zehnjährige an Krebs verstarb. Ihre Schwester, die früher bekannte Politikerin, Friedensaktivistin und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen Petra Karin Kelly, hat drei Jahre danach mit Unterstützung ihres Umfeldes und betroffener Eltern die Grace P. Kelly Vereinigung gegründet. Seit ihrem Tod wird diese von der in Heumaden wohnenden Erika Heinz, die eine enge Freundin von Petra Kelly war, geleitet. Bis auf Letzteres ist das alles im neuen Kalender nachzulesen.