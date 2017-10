Calw Kindergärten sind gut ausgelastet

Calw. Allerdings ist die Bedarfsplanung zu einer Herkulesaufgabe geworden, wie es Thomas Seifert, Leiter der Abteilung Bildung bei der Stadt Calw, vor dem Schul-, Sport- und Kulturausschuss des Gemeinderats ausdrückte. Und verwies in diesem Zusammenhang auf die Abhängigkeit von Geburtenraten und Zuzügen, aber auch auf das zuweilen "spontane" An- und Abmeldeverhalten der Eltern.

Neue Gebührenordnung zeigt Wirkung

Wartelisten gibt es in Calw nicht.Wie aus Seiferts Bericht hervorgeht, standen im Kindergartenjahr 2016/17 ausreichend Plätze zur Verfügung. Das gilt sowohl für die Kindergärten (ab Vollendung des dritten Lebensjahres) bei einer Auslastung von 96 (Votjahr: 93) Prozent, als auch für Kleinkinder (bis zu drei Jahren), wo 97 von 110 Plätzen entsprechend 88 Prozent belegt waren. Hier hatte es im Vorjahr noch eine Vollauslastung gegeben. So sei die Nachfrage nach Ganztagesplätzen in den Krippengruppen rückläufig gewesen. Seifert geht davon aus, dass in diesem Bereich die Nachfrage 2017/18 wieder steigen wird, weil durch die neue Gebührensatzung zum 1. September die Elternbeiträge günstiger geworden sind.