Calw Kinderchor tritt auf

Los geht es um 10 Uhr

Am Sonntag, 26. März, ist der Chor mit Reinhard Zimmerling (Schuldekan i. R.) in der Marienkapelle Hirsau ab 10 Uhr, abends ab 17 Uhr in der Brenzkirche Weil der Stadt zu hören.

Mit Musik und Texten möchte der Oberstimmenchor des Christophorus-Gymnasiums Altensteig und Chorleiter Wolfgang Weible verschiedene Orte der Reformation und deren reformatorisches Erbe in gesungenem und gesprochenem Wort zum Klingen bringen.