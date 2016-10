Calw Kinder und Handball

Calw-Altburg. "Die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport heranführen und die Begeisterung der Jugend nach dem Europameistertitel und der olympischen Bronzemedaille der Männer weiter zu fördern" sieht Hans Artschwager (Hildrizhausen) als die wichtigsten Ziele des Grundschulaktionstages. Zum siebten Mal findet am Freitag, 21. Oktober, von 9 bis 13 Uhr an rund 600 Grundschulen in Baden-Württemberg unter dem Motto "Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!" dieses Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW), des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Südbadischen Handballverbandes (SHV) statt. So auch an der Bohnenberger-Grundschule Altburg.