Calw Kinder helfen schwangerem Unfallopfer

Eine Skoda-Fahrerin war gegen 13.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Nagold unterwegs und bemerkte zu spät, dass beide Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsen mussten. Sie fuhr auf und schob die Autos aufeinander.

Zwei Kinder hatten den Unfall beobachtet. Ein elfjähriger Junge rannte zur Polizei in der Badstraße und schilderte das Geschehen, zudem sicherte er die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab. Während dieser Zeit kümmerte sich das zwölfjährige Mädchen um die schwangere Frau, die offensichtlich massiv unter Schock stand.

"Während alle Unfallbeteiligten mit der Situation überfordert waren, nahmen die beiden Kinder in einer tollen Aktion alles selbst in die Hand und leiteten die wichtigsten Maßnahmen bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes ein", so die Polizei in einer Pressemitteilung und ergänzt: "Super!"