Calw Kinder dürfen malen, musizieren, experimentieren

Ein Kunstbild entstand nebenan im Gestaltungsraum. Hier durften die Kinder ihre Kreativität entfalten, indem mit Pinsel und Wasserfarben ein Frühlingsblumenstrauß auf Tonkarton entstand.

Sozialarbeiter hat immer offenes Ohr

Zum Musizieren lud im Musiksaal ein Instrumentenzirkel ein. So durften auf dem Schlagzeug ein Rhythmus eingeübt und erste Griffe auf der E-Gitarre ausprobiert werden.

Im Chemiesaal lagen Schutzbrillen und -handschuhe bereit. Selbstständig wurde experimentiert.

Auch das Spielezimmer, das täglich in der Mittagspause als klassenübergreifender Begegnungsort genutzt werden darf, und die Schulbücherei waren geöffnet. Geschätzt wird Sozialarbeiter Joachim Moritz, der sich hier gerne zu einer Partie Tischtennis auffordern lässt und stets ein offenes Ohr für die Schüler hat.

Wer sich im Zehnfingerschreibsystem ausprobieren wollte, besuchte den Computerraum. Aus der Schulküche duftete es nach Waffeln, die dort gebacken wurden.

Dieser Tag der offenen Tür bot auch den Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr in der Primarstufe eingeschult werden, einen Einblick in die Inhalte des Anfangsunterrichtes und in die städtischen Angebote der Kernzeitbetreuung.