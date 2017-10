Calw Kinder brauchen Selbstwertgefühl

Ein Leben weg von PC und Fernsehen

Sozialpädagoge Peter Schimpf stellte die Idee der Schule aus einer praktischen Sichtweise dar. Kinder arbeiten in einer Kreativwerkstatt Holz. Sie lernen so den Bezug zur Natur. Sie lernen das Leben "weg von PC und TV".

Im Beisein von Landrat Helmut Riegger, Oberbürgermeister Ralf Eggert und Jens Renner, Filialdirektor der Sparkasse machte Stiftungsgeschäftsführerin Katrin Zauner deutlich, dass dem Vergabegremium ganz schnell klar war, dass der Preis an die Ludwig-Haap-Schule gehen wird. Mit dem Geld schaffte die Schule sechs hochwertige Fahrräder für erlebnispädagogische Maßnahmen an.

Erlebnispädagogische Maßnahmen bedeute, dass die Schüler ihre eigenen Fähigkeiten entdecken. Körperliche Fitness und Durchhaltevermögen werden trainiert. Zudem wird Verantwortung gelernt. Das praktische Beispiel lieferte abermals der Sozialpädagoge Schimpf: Die Kinder lernen richtiges Verhalten im Verkehr, lernen das Rad selbst kennen, dieses zu pflegen, zu putzen, zu reparieren und dessen Wert zu erhalten.

Das Selbstwertgefühl "Ich kann was – ich bin was" wird damit den jungen Menschen vermittelt. Etwas, was sie sonst oft nicht kennenlernen dürfen.

Sozialarbeit mit großem Engagement

Der Bedeutung dieser besonderen Arbeit mit Kindern bewusst, versprach Riegger, "alles für diese Schule zu tun". Dem Landrat ist klar: "Das ist unsere Aufgabe. Gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft."

Seit Jahren leiste die Schule Sozialarbeit mit großem Engagement. Das verdiene höchsten Respekt. Diese Kinder sind, wie alle Menschen, individuell und unterschiedlich. Die Haap-Schule erfüllt eben genau diese Aufgabe hervorragend, denn so Riegger: "Wir brauchen alle." Und jedes Kind brauche Zuneigung. Das koste den betreuenden Lehrern viel Kraft.

Emotionalen Lohn erhalten die Pädagogen von Äußerungen wie die der Elternbeiratsvorsitzenden Ingrid Langmayer-Winkler. Sie bestätigt, dass sich ihr Kind immer sehr wohlfühlt und gerne in die Schule geht.

Die Hauptpersonen des Festakts, die Kinder selbst, bedankten sich mit zwei Liedern, ergänzt durch eine Fahrradvorführung auf dem Schulhof. Begeisterung bei ihren Aufführungen und das Leuchten in den Augen der Kinder, als sie Beifall bekamen, drückten das Lebensgefühl aus: "Ich kann was – ich bin was."