Calw Keine Sonderrechte für Elektroautos

Fragestellung stiftet Verwirrung

Anstoß zu dieser Diskussion hatte die Anfrage eines Bürgers gegeben. Dieser hatte sich erkundigt, ob es möglich sei, nahe seines Wohnortes einen speziellen Parkplatz auszuweisen, der nur von Elektroautos genutzt werden dürfe – und der im besten Falle dann nur ihm zur Verfügung stehe. Um das Fahrzeug aufzuladen. Eine Frage, die erst mal für Verwirrung sorgte. Wo solle denn der Strom dann herkommen?, erkundigte sich beispielsweise Adrian Hettwer (GfC). Müsse dann nicht auch eine Ladesäule für E-Mobile installiert werden? Die Antwort: Nein. Denn der Strom soll aus den eigenen vier Wänden kommen, mittels einer Kabeltrommel. Doch da fangen die Probleme an.

Denn ein Parkplatz, bei dem dies überhaupt möglich sei, müsse so am Haus gelegen sein, dass das Kabel weder über eine Straße noch über einen Gehweg führe oder sonst in irgendeiner Form eine Gefahr oder ein Hindernis darstelle, führte Dieter Kömpf (FW) aus.