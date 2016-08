Calw Katholische Gemeinde präsentiert Anbetungslieder

Am Samstagabend, 17. September, beginnen die Festlichkeiten mit einem Vespergottesdienst ab 18.30 Uhr in der katholischen Kirche. Danach wird zum "Musikalischen Abend und Glaubensbekenntnis im den Gemeinderäumlchkeiten in der Bahnhofstraße 50 Roland Patzleiner mit einer kleinen Gruppe von Musikern begrüßt. Er hat die Anbetungslieder von Medjugorje geschrieben. Mit diesen wird der Abend gestaltet. Viele Pilger, die schon einmal in Medjugorje waren, erinnern sich gerne an die schönen Lieder während der Heiligen Messe sowie die musikalische Begleitung bei den Anbetungszeiten.

Leben völlig verändert

Der Gitarrist Roland Patzleiner lebt seit vielen Jahren dort und ist Teil einer Gruppe von Musikern, die in der Pfarrei das Gebetsprogramm musikalisch begleiten. Als Südtiroler spricht er Italienisch und Deutsch. Er wurde 1968 in Bozen in einer katholischen Familie mit deutscher Muttersprache geboren. In seinem Glaubenszeugnis erzählt er in erschütternder Weise, wie Gott aus seiner Sicht heute wirkt. Er nahm früher, Drogen war dämonischer Heavy-Metall-Musik verfallen. Durch die Liebe der Gottesmutter, so betont er gerne, habe er sein Leben völlig verändert. Mittlerweile lebt Patzleiner in der Gemeinschaft in Medjugorje. Er hat in Bologna Theologie studiert und stellt sein Leben ganz dem Glauben zur Verfügung. Seine Anbetungslieder werden heute bei Gebetstreffen auf der ganzen Welt gespielt.

Am Sonntag beginnt die feierliche Messe um 16 Uhr mit anschließender Prozession durch die Straßen von Calw.

Für italienische Köstlichkeiten und Verpflegung wird der Italienische Kulturverein sowohl am Samstagabend wie auch am Sonntag sorgen. Die Comunità Italiana lädt zu dem Fest ein und hofft auf rege Teilnahme.