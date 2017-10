Calw Kann jeder lernen gesund zu bleiben?

Calw. Gerade im Alter spielt der Umgang mit Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle. Auch im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen wirft das zahlreiche Fragen auf. Monika Volaric, Heimdirektorin und Vorsitzende von DemiL, hat diese in ihrer Einführung so thematisiert: "Es gibt Menschen, die nichts aus der Bahn zu werfen scheint. Sie verzweifeln nicht an ihrem Schicksal, sondern wachsen sogar daran. Haben solche Stehaufmännchen einfach Glück gehabt, weil ihnen ein Gen oder eine Fähigkeit in die Wiege gelegt wurde, oder kann jeder lernen gesund zu bleiben?"

"Sowohl als auch", beschreibt der Hauptreferent Wolfgang Döhner, Psychotherapeut aus Bad Liebenzell. Er macht aber auch deutlich, dass die Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit im psychischen Bereich nur schwer auszumachen sind. In seinem Referat schlug er einen Bogen zwischen Stress und Wohlbefinden und stellte damit Ursachen von Erkrankungen als auch Grundlagen einer Rezeptur für das Wohlbefinden in den Raum.

Stress als urmenschliche Reaktion zur Abwehr von Gefahren sei sicher eine nicht zu unterschätzende Gefahr auch für die seelische Gesundheit. Wegen der unterschiedlichen Belastbarkeit und Verletzbarkeit der Menschen würde sie sich aber auch unterschiedlich stark auswirken. Stress oder gar Burnout zu vermeiden oder zumindest lernen, damit umzugehen, könne auch ungeahnte Stärken freisetzen. Als Beispiele nannte Döhner unter anderem Albert Einstein, Dietrich Bonhoeffer oder Mahatma Gandhi.