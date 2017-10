Calw Kanaldeckel machen Radfahrern Angst

Oberflächenwasser muss aufgenommen werden

Zudem verweist die Behörde auf das relativ hohe Längsgefälle in der Stuttgarter Straße und damit auf den Hochwasserschutz. Dies erfordere, dass "Abläufe mit einem erhöhten Wasseraufnahmevermögen eingebaut werden, um das Straßenoberflächenwasser auch bei großem Längsgefälle sicher aufnehmen zu können".

Offensichtlich ging es dem RP darum, einen Kompromiss zwischen Hochwasserschutz und Verkehrssicherheit zu finden. "Die verwendeten Aufsätze sind speziell für hohe und schnell fließende Wassermengen für Straßen mit Gefälle geeignet. Mit steigendem Längsgefälle nimmt die Fließgeschwindigkeit zu und ein höherer Anteil des zufließenden Wassers fließt nahezu ungebremst über den Einlauf hinweg", heißt es in dem Schreiben an Breitmaier weiter.

Lenkausschläge bei Bergfahrten

Der wiederum bleibt bei seinen Besorgnissen. Denn das sei auch eine psychologische Sache, meinte der begeisterte Radfahrer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Ich nehme an, Sie wissen, dass bergwärts fahrende Fahrräder größere Lenkausschläge haben; ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ein Fahrradfahrer mit dem Vorderrad im Schacht­deckel eine Lenkbewegungen macht", hatte der Althengstetter an die Behörde geschrieben. Zwei Straßenbaufirmen hätten ihm bestätigt, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit Abflüsse quer eingebaut werden.

Zudem hatt Breitmaier beobachtet, das Radfahrer in der Stuttgarter Straße den Schachtdeckeln grundsätzlich ausweichen und damit fast in der Straßenmitte fahren. Er selbst würde das auch tun. Breitmaier überlegt nun, sich in der Sache an den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zu wenden.