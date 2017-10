Calw Kätzchen, Kanon und Lieder der Romantik

Calw. Und zwar mit einer, die dem Begriff "Matinee" auch entspricht, wie Dieter Haag, ehemaliger Direktor der Calwer Musikschule und Nachfolger von Regine Rieger in der Vereinsverantwortung für die Mädchenchöre, im Schlusswort freudig feststellte: "Eine Matinee ist eine kurze Vormittagsvorstellung und dauert von 11 Uhr bis längstens 12 Uhr."

So gab es in diesem Jahr keine Pause, sondern durchgängig Programm von den jungen Sängerinnen. Und diese nutzten wie in den Vorjahren freudig die Gelegenheit, ihrem Publikum im voll besetzten Forum am Schießberg eine Kostprobe ihres Repertoires und Ausbildungsstandes zu präsentieren. Als erste begeisterten die acht C-Chor-Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, die als miauende Kätzchen einzogen. Traudl Kalmbach hat süße Katzenlieder wie "Ich weiß ein Kätzchen wundernett" mit ihnen einstudiert und auch den Kanon "Ding dong, die Katz’ ist krank" meisterten sie, immer mit konzentriertem Blick auf ihre Dirigentin. Mit dem "Katzentatzen-Tanz" legten sie dazu ein munteres Tänzchen aufs Parkett.

Im mehrstufigen Ausbildungskonzept des LiCo schließt sich der B-Chor an. Bei der Matinee präsentierten sich 15 junge Sängerinnen auch im mehrstimmigen Gesang sicher. Sie hatten zunächst den traditionellen Kanon "Hejo, spann den Wagen an" im Gepäck und das Volkslied "Es führt über den Main eine Brücke aus Stein". Mit Chorleiter Philipp Ratz am Flügel lieferten sie eine überzeugend A-capella-Version des Hits "The lion sleeps tonight". Gruppiert um Ratz forderten sie diesen energisch auf "Hit the road Jack", was so viel heißt wie "Hau ab, Jack", solange bis er die Flucht ergriff. Die Lacher und der freudige Applaus des Publikums waren ihnen sicher.