Calw Kabarettist auf Werbetour

Calw. Am Samstag, 24. Juni, tritt der Kabarettist Fatih Çevikkollu im Programm der Kleine Bühne Calw in der Musikschule auf. Beginn ist um 19.30 Uhr; Karten gibt es im Vorverkauf in der Glasschmiede am Marktplatz, beim Baumarkt Kömpf oder unter info@kleine-buehne-calw.de.