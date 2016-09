Calw Junger Mann beleidigt Frauen per WhatsApp

Sie folgte damit dem Antrag der Staatsanwältin, die nach den Anhörungen während der Verhandlung keinen Spielraum mehr für eine Geldstrafe sah. "Wir müssen mit einer Freiheitsstrafe auf Sie einwirken, denn Ihre Botschaften haben Angst gemacht, waren eklig und voller Hass", sagte sie bei der Urteilsbegründung in Richtung des jungen Mannes.

Personen herabgewürdigt

Insgesamt 20 solcher Textnachrichten per Handy hatte die Anklägerin zum Auftakt des Prozesses dem Angeklagten vorgehalten. "Sie haben die Personen herabgewürdigt, beleidigt, bedroht und gegen die Anordnung eines Kontaktverbots des Amtsgerichts Calw im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes verstoßen", so die Staatsanwältin zum juristischen Inhalt der Anlagevorwürfe. Letzterer ergab sich aus der Zuordnung von Daten der Textnachrichten in Richtung der früheren Partnerin, mit der der Angeklagte eine gemeinsame zweijährige Tochter hat.