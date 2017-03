Calw Jugendschutzteams beim Stadtfest?

Dem städtischen Ordnungsamtsleiter Matthias Refuß käme dies sehr gelegen. Denn er sieht Prävention als einen wichtigen Schritt an. "Leider ist sie nicht direkt in Zahlen messbar, ich bin aber sicher, dass der Einsatz Sinn gemacht hat und hoffe, dass wir es auch in Zukunft durchführen können", so Rehfuß.

Eine kleine Zahl deutet an, wie erfolgreich der Tag gelaufen ist: 50 Flaschen Schnaps oder schnapshaltige Getränke seien konfisziert und ausgeleert worden, erzählt Held Doch darum geht es ihm persönlich weniger: "Die Hauptsache ist, dass wir mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und auf einer Ebene kommunizieren und so auf die Gefahren aufmerksam machen."

Erfolg durch Gespräche

Dazu passt auch, dass die Teams lediglich in Westen mit dem Aufdruck Jugendschutzteam unterwegs waren und die Beteiligten von Ordnungsamt und Polizei nicht in ihrer Uniform. Momentan werde noch diskutiert, ob das auch in Zukunft beibehalten werde; es sei jedoch wahrscheinlich.

Denkbar sei auch ein Ansatz, den Rehfuß bei einem ersten Versuch zu Beginn seiner Amtszeit gestartet hatte. Damals waren Ordnungsamtsmitarbeiter in Uniform unterwegs. Ganz vergleichbar sind diese beiden Herangehensweisen allerdings nicht. Das von Held geleitete Team hat einen eher sozialpädagogischen Ansatz und versucht, mit Gesprächen zum Erfolg zu kommen.

Die derzeitigen Jugendschutzteams bestehen aus Teilnehmern verschiedener Institutionen, dem Treffpunkt "Sicher in Calw", Sozialarbeitern, Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie der Landespolizei.

Laut Norbert Held ist diese bunte Zusammensetzung aber auch ein Problem, wenn es darum geht, die Zukunft der Jugendschutzteams vorherzusagen, da so viele verschiedene Gruppen mitmischten. Eine zusätzliche Schwierigkeit liegt darin, dass Held die Mitarbeiter der Teams nur aus freiwilligen Helfern rekrutieren möchte: "Wenn jemand gezwungen wird da mitzuarbeiten, dann merken die Jugendlichen das in den Gesprächen und der Sinn ist in Frage gestellt."

Was die Personenstärke angeht, kann Mathias Rehfuß jedoch einen Hoffnungsschimmer geben. Weil er von der Arbeit des Teams überzeugt ist, "wäre ich bereit, nicht nur zwei sondern, wenn benötigt, auch vier Mitarbeiter abzustellen".