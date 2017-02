Calw Jugendschutzteams an Fasnet im Einsatz

Norbert Held ist seit November 2015 zuständig für die Präventionsstelle des Polizeireviers Calw. Er wird diese Jugendschutzteams begleiten. Ziel ist es, so erläuterte er im Gespräch mit unserer Zeitung, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sie dazu zu bringen, nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. Vorbild für die Einrichtung dieser Teams sei Nagold gewesen, wo sie seit einiger Zeit eingesetzt werden und Erfolge erzielen konnten.

Geschäfte besuchen

In Calw wird die Arbeit schon vor dem Umzug beginnen. Die Teams, die sich aus Polizisten in Zivil, Vertretern des Ordnungs- und Jugendamts sowie des Vereins "Treffpunkt Sicher in Calw" zusammensetzen, werden im Vorfeld schon einmal die Geschäfte besuchen. "Hier wollen wir dafür werben, dass man sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Ausweis zeigen lassen soll", so Held. Er hofft, dass dies schon Früchte tragen wird.