Calw Jugendforschungszentrum lädt Ladies für eine Nacht ein

Fachkundige Anleitung

Denn die Makernight des JFZ wird in diesem Monat weiblich. Mädels von zehn bis 90 Jahren sind eingeladen, in zwei Workshops selbst Hand anzulegen. Unter fachkundiger Anleitung wird zum Beispiel eine elektronische Schaltung zusammengelötet, mit der sich der Kampf um die Fernbedienung für den Fernseher erübrigen kann. "Sie schaltet auf Knopfdruck das nervige Gerät aus und das funktioniert bei fast allen Marken", stellen die Ingenieure schmunzelnd in Aussicht.

Unikate in Form von Taschen entstehen beim zweiten Workshop. "Upcycling" lautet das Zauberwort, mit dem aus ausrangierten Werbebannern modische und vor allem reißfeste Taschen hergestellt werden. Mal abgesehen davon, dass es sich die Ergebnisse ausschließlich Einzelstücke sind, handelt es bei dieser Arbeit um die wohl umweltschonendste Verwertung gebrauchter Materialien. "Im Gegensatz zum Recycling, bei dem unter Energieeinsatz aus alten Materialien neue Rohstoffe gewonnen werden, stellt man beim Upcycling direkt neue Gegenstände daraus her", so die Organisatoren der Makernight.