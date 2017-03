Calw Jobs auf der Kippe

63 Prozent der Fläche im Kreis Calw ist bewaldet – mit 50 000 Hektar ungefähr so groß wie der Bodensee. Weniger als die Hälfte, nämlich 23 000 Hektar, sind Staatswald, 19 000 Hektar Forst gehören den Kommunen, 8000 Hektar den Privatbesitzern.

Bevor aber die Landesanstalt gegründet wird, plädiert Reinhold Rau, für Land- und Forstwirtschaft zuständiger Dezernent im Calwer Landratsamt indes, erst eine gerichtliche Klärung abzuwarten. Rau will lieber eine "Forstreform für alle Waldbesitzer aus einem Guss".

Das Land will in diesem Fall den Bundesgerichtshof anrufen. Eine Revision hätte aufschiebende Wirkung, so dass es bis zur letztinstanzlichen Klärung beim Holzverkauf und der Betreuung im Privat- und Kommunalwald bei der bisherigen bewährten Regelung bliebe.