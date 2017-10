Calw JFZ sucht Geschäftsführer

So war es am Ende auch keine Frage, dass der städtische Zuschuss von 20 000 Euro pro Jahr erhalten bleibt. Was der Einrichtung, die in der ehemaligen Jugendherberge untergebracht ist, derzeit am meisten fehlt, ist ein Geschäftsführer. Ein Nachfolger für Horst Ammann, der dieses Amt krankheitsbedingt aufgeben musste, ist bislang noch nicht gefunden. Buchholz ist weiter auf der Suche.

Freilauf lassen

"Wenn man Jugendlichen Freilauf lässt, laufen sie zur Höchstform auf", so die Erfahrung von Buchholz aus der Arbeit mit den jungen Menschen. Zur Summer School seien eine ganz Anzahl von Flüchtlingskindern erschienen und so habe das JFZ auch ein wenig zur Integration beitragen können. Auch der Nistkasten für einen Wanderfalken hat erstaunliche Ergebnisse gezeitigt. Rund um das JFZ wurde seither keine Taube mehr gesehen.