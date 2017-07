Calw Jetzt steuert eine Frau das große IHK-Schiff

Region. Die Geschäftsführerin eines Horber Familienunternehmens hatte keine Mitbewerber oder Mitbewerberinnen um das Amt und erreichte bei der Wahl in der Vollversammlung ein "sehr überzeugendes Ergebnis", wie es IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler bei der Präsentation der neuen Frau an der Spitze der Kammer im Rahmen einer Pressekonferenz formulierte. Das Besondere an Gläsers Wahl ist dabei nicht nur, dass sie eine Frau ist. Nach langer Zeit kommt die Person an der Spitze der IHK Nordschwarzwald wieder aus dem Süden des Kammerbezirks und nicht aus dem Bereich Pforzheim/ Enzkreis. Vor Gläser führte der Pforzheimer Unternehmer Burkhard Thost die IHK Nordschwarzwald. Vor ihm stand der Remchinger Unternehmer Till Casper an der Spitze der Kammer.

Regionalen Befindlichkeiten erteilte die neue Präsidentin gleich in ihrem ersten Statement eine klare Absage. "Wenn ich in der Welt unterwegs bin, werde ich nicht als Unternehmerin aus Pforzheim oder Horb wahrgenommen, sondern als Teil des Schwarzwaldes", sagte Gläser am Donnerstagabend in Pforzheim und betonte ausdrücklich: "Ich repräsentiere den gesamten Nordschwarzwald." Auch der scheidende Präsident Burkhard Thost, von der Vollversammlung zum IHK-Ehrenpräsidenten gewählt, erteilte dem Kirchturmdenken eine Absage. "In der Arbeit der Kammer gibt es kein Nord-Süd-Denken, denn wichtige Themen wie die Aus- und Weiterbildung machen nicht vor Kreisgrenzen halt", so Thost, der die IHK Nordschwarzwald mit der neuen Präsidentin, der neuen Vollversammlung und dem teilweise erneuerten Präsidium für eine positive Zukunft gut aufgestellt sieht.

"Mit ihren vielen Hidden Chanpions und hervorragenden Fachkräften ist die Region tatsächlich sehr gut aufgestellt", pflichtete die neue Präsidentin ihren Vorgänger bei. Sie rief die Unternehmer der Region dazu auf, verstärkt auf das Potenzial der Marke "Schwarzwald" zu setzen und sich intensiver miteinander auszutauschen. Als wichtige Punkte ihrer zukünftigen Arbeit an der Spitze der Kammer nannte Claudia Gläser die duale Ausbildung, die gehegt und gepflegt werden müsse, und die Verbesserung der regionalen Infrastruktur. Gläser nannte in diesem Zusammenhang vor allem den Breitbandausbau. "Und das in jeder kleinen Kommune, denn davon profiteren wir alle", betonte die Unternehmerin aus Horb am Neckar.