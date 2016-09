Calw Italienische Gemeinde ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf

"Es müssen schnell Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden, in denen die vom Erdbeben betroffenen Menschen noch vor Einbruch des Winters einziehen können", betont Filippo Luminario, Vorsitzender des Calwer italienischen Kulturvereins Centro culturale italiano. Wer für diesen Zweck spenden möchte, kann sich an den Kulturverein oder die italienisch-katholische Kirchengemeinde wenden.

Ein zusätzliches Problem, das den Italienern derzeit unter den Nägeln brennt, ist die schwierige wirtschaftliche Situation und materielle Not in ihrer Heimat Süditalien. Sorge bereitet auch die Tatsache, dass nach wie vor besonders junge, äußerst qualifizierte Menschen in Scharen ihre Heimat verlassen, oft auch mit dem Ziel Calw.

"Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Menschen zu unterstützen und ihnen bei ihrem schwierigen Neubeginn zu helfen", unterstrich Luminario. Er verweist darauf, dass die in Deutschland lebenden Italiener auch kräftig in das deutsche Sozialsystem einzahlten und außerdem zur kulturellen Vielfalt in unserem Land beitragen.

Freundschaft belebt

Durch das Madonnenfest wird die Freundschaft zwischen Calw und Mirabella Imbaccari immer wieder mit neuem Leben erfüllt. Dazu tragen menschliche Begegnungen wie die gemeinsam begangenen Feierlichkeiten samt Prozession bei.

So freute man sich bei der katholisch-italienischen Kirchengemeinde, dass man am Samstagabend zum Vespergottesdienst auch Calwer begrüßen konnte. Zur Bereicherung waren eigens drei italienische Musiker angereist. Beim Gottesdienst wurde die historisch verbürgte Geschichte über die Schutzpatronin von Mirabella Imbaccari in Erinnerung gebracht. Sie sah um das Jahr 1600 die Armut der Menschen und führte in Süditalien die Kunst des Klöppelns ein, was Arbeitsplätze und zusätzliches Einkommen für Frauen bedeutete. Zum Andenken an die gute Prinzessin und die Bedeutung des Klöppelns für die Region ist in Mirabella eigens ein Museum eingerichtet worden.