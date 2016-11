Calw Italienische Barockmusik mit jubilierenden Tönen

Calw-Hirsau. Kammermusik aus dem italienischen Barock gab es am Samstagabend beim Konzert des Calwer Blockflötenconsorts in der Aureliuskirche in Hirsau. In wechselnden Besetzungen spielten die Flötistinnen Astrid Andersson, Andrea Bub, Beate Stahl-Erlenmaier und Ute Deussen sowie ihre beiden Continuo-Begleiter Dieter Weitz am Cembalo und Dmitri Dichtiar, Violoncello.