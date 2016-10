Calw Ist der "Streetworker" eine echte Obdachlosen-Zeitung?

Das weiß auch Calws Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß. Anfang des Jahres waren einige Verkäufer der angeblichen Obdachlosen-Zeitung mehrfach auf dem Calwer Wochenmarkt aufgetaucht. Und diese Personen wollten "den Verkauf der Zeitung sehr aggressiv voran treiben", kritisierte Rehfuß im April in einem Schreiben an den Verleger, einen gewissen Tevfik Algac aus Darmstadt. Unter anderem aus diesem Grund seien damals Platzverweise ausgesprochen, Zeitungen und Erlös konfisziert worden. Zudem schrieb Rehfuß in seiner Nachricht an den Verleger, dass "sowohl aufgrund des aggressiven Vertriebs als auch aufgrund des belanglosen und lediglich ›zusammen-kopierten‹ Inhalts" der Zeitung der Verkauf des "Streetworker" in Calw künftig untersagt sei.

Polizei spricht von acht Fällen 2016

Entsprechend reagierte Rehfuß gestern, als ihn unsere Anfrage nach dem vor der Metzgerei verkaufenden Mann erreichte: Er setzte sofort den Vollzugsdienst darauf an. Erneut wurden Zeitungen und Erlös beschlagnahmt, der Verkäufer erhielt einen Platzverweis. Den mutmaßlichen Verleger erwartet diesmal mehr als nur eine E-Mail, sagte Rehfuß. Nun wurde zudem ein Bußgeldverfahren gegen Algac eingeleitet, da "davon ausgegangen wird, dass der Verkauf gewerblich und nicht gemeinnützig ist". Und gewerbliche Verkäufer brauchen eine Genehmigung – eine so genannte Reisegewerbekarte. Die konnte der Mann vor dem "Blum" nicht vorweisen.