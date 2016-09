Calw Investitur verändert nur Status

Vor ihrer Tätigkeit in Altburg und Oberreichenbach war Caroline Hole drei Jahre lang in England für die deutschsprachigen Auslandsgemeinden tätig und zudem in der Konferenz des "Ökumenischen Rats der Kirche" in Südkorea engagiert (wir berichteten).

Sehr engagiert

"Sie hat von Anfang an viel Tatendrang an den Tag gelegt", würdigte Hartmann ihr Engagement. Bei vorgenannter Konferenz war er ihr zum ersten Mal begegnet. Nachdem Hole ihre Tochter zur Welt gebracht hatte, bewarb sie sich für eine ständige Stelle, wie der Dekan berichtete. "Ohne die Kirchengemeinderäte und die Vertretungspfarrer hätten wir die Vakatur und auch die Erziehungszeit der Pfarrerin kaum bewältigt", so Hartmann. Er bedankte sich bei allen, die sich hier eingebracht haben. Nachvollziehbar ist, dass nicht nur bei ihm die Erleichterung spürbar war.