Calw "Investieren Sie in sich selbst"

Bei der Sparkasse Pforzheim Calw, der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, der Raiffeisenbank Kreis Calw eG und der Landesbank Baden-Württemberg haben zwölf junge Menschen die Ausbildung zum Bankkaufmann beziehungsweise zur Bankkauffrau absolviert: Kevin Bachmann, Svenja Blaich (Belobigung), Nicolas Dorring (Belobigung), Samira Funk (Belobigung), Dominik Häußler (Belobigung), Sarah Keller (Belobigung), Alena Killinger (Belobigung), Ronja Knötig (Belobigung), Florian Podrimaj (Preis), Sascha Raible (Preis), Daniel Rentschler (Belobigung) und Rilinda Tafallari.

Zum Finanzassistenten ließ sich Dominik Dittus bei der Sparkasse Pforzheim Calw erfolgreich ausbilden. Ihre Lehre zur Industriekauffrau schlossen Larissa Bauer (mit Preis) und Andrea Wacker bei Seuffer GmbH & Co. KG in Calw sowie bei Strähle & Hess GmbH in Althengstett ab. Kauffrau im Einzelhandel darf sich in Zukunft Katrin Borkhart nennen. Auch sie schloss die Ausbildung bei der Hosen Shop GmbH und Co. KG mit einem Preis ab.

Die musikalische Umrahmung der Abschluss-Feierlichkeit übernahm niemand Geringeres als der Schulleiter selbst. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ralf Seitz an der Gitarre und Lehrer Andreas Ewert am Piano gab Manfred Füssinger am elektronischen Kontrabass richtig Gas. Das sollen auch die Absolventen in Zukunft beruflich tun: "Macht weiter, geht ins Ausland, erfüllt eure Träume" spornte die Lehrerin Sabrina Schwarz die nun ehemaligen Berufsschüler an.