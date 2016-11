Calw Intersport Schlegel modernisiert

Was Trend ist, hat mehr Platz bekommen. Die einzelnen Themenbereiche des Sportgeschäfts wurden klarer zusammengefasst. Eine Trennwand wurde entfernt. "Damit bekommt man erst so richtig einen Blick für die Größe des Geschäfts, das man in Calw nicht unbedingt vermutet", erläutert Rübsam.

Outdoor und Freizeit sind die Trendthemen und werden jetzt bei Intersport Schlegel deutlicher als bisher präsentiert. Auch der Schuhbereich gewinnt an Bedeutung, bis hin zu modischen Sneakers.

Fuß wird in drei Dimensionen abgebildet