Calw Intensiver Austausch unabdingbar

In Calw sei die Gefahr von Überschwemmungen infolge von Starkregenereignissen durch die Mauer an der Nagold zwar weitgehend gebannt, aber auch von den kleineren Bächen in der Umgebung gehe bei Starkregen eine Gefahr aus, führt er weiter aus. Die Gewässer "offen" lassen, anstatt sie zu verdolen, Abfanggräben zum Schutz von bebauten Bereichen und eine angepasste Bauplanung sind nur einige der Schutzmaßnahmen, die Gemeinden empfohlen werden. "Eigentlich sollte man hochwassergefährdete Bereiche gar nicht bebauen", meinte Leib. "Aber das ist oft nicht mehr rückgängig zu machen." Für den Vertreter des Landratsamtes ist Vorsorge ein entscheidendes Instrument. "Ein intensiver Austausch ist unabdingbar", bekräftigte Leib.

Beim Gewässernachbarschaftstag stand am Nachmittag eine Exkursion zum Tälesbach, der für die Bauarbeiten an zwei Altablagerungsstätten verlegt wurde, an. Weil die Steilhänge der beiden ehemaligen Abfallbeseitigungsanlagen der Deutschen Bahn und der Stadt rutschgefährdet sind, werden seit diesem Frühjahr Erdstützkörper eingebaut. 435 000 Kubikmeter Erde sollen zur Stabilisierung der Hänge aufgefüllt werden. Der Tälesbach wurde für die Dauer der Maßnahmen von der Talsohle auf den Berg verlegt. Über einen "Umfluter", der nach der Rückverlegung des Bachs für den Hochwasserschutz erhalten bleibt und eine Kaskade, die die Fließgeschwindigkeit bergab mindert, wird der Bach zurück in sein natürliches Bett geleitet. 2021 soll das Gewässer wieder vollständig an seinen ursprünglichen Standort in der Talsohle verlegt werden.