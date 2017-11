Calw Instrument des Jahres zu hören

2017 hat die Musikschule Calw erstmalig ein Instrument als "Instrument des Jahres" auserkoren. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit sowohl der Öffentlichkeit als auch der Schüler darauf zu lenken. In diesem Jahr ist die Blockflöte Instrument des Jahres. Zahlreiche Veranstaltungen haben das Thema Blockflöte durch das Jahr immer wieder in den öffentlichen Fokus gerückt.

Nun steht ein weiterer Konzerthöhepunkt bevor. Der Blockflötenvirtuose Maurice Steger tritt mit Cembalist Sebastian Wienand in der Stadtkirche Calw auf. Wenn man sieht, dass Steger unter anderem schon im Konzerthaus Wien, im Herkulessaal München und im Marianischen Saal in Luzern gespielt hat, ist zu erahnen, welch großes Glück das Calwer Publikum hat, einen Virtuosen dieses Kalibers erleben zu können. Unter der Überschrift "Souveniers d’Italie" kommen buchstäblich "unerhörte" Werke zur Aufführung. Der österreichische Graf von Harrach war Diplomat, Staatsmann, Vizekönig von Neapel und begeisterter Kunstsammler. Doch auch Musik gefiel ihm so sehr, dass er viele Werke sammelte oder in Auftrag gab. Er spielte wohl selber Blockflöte, denn in verschiedenen Harrach-Manuskripten, die in den letzten Jahren erst gesichtet wurden, sind auffallend viele Kompositionen für den "flauto dolce" erhalten, ein interessanter neuer Fund! Maurice Steger geht der Sache auf den Grund und stellt im Konzert diese "unerhörte" Musik vor, aus erster Hand.