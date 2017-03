Calw Inspiriert vom Bild der Gezeiten

Andrea Bub, Lehrkraft an der Calwer Musikschule, gründete 1999 zusammen mit Annegret Friede, Gritli Kohler, Kirsten Christmann und Susanne Dick das Ensemble Pipelife. Gemeinsam absolvierten sie ein Kammermusikstudium bei Karel van Steenhoven und bringen seither Spielfreude, Virtuosität, Klangvielfalt sowie Fantasie auf verschiedensten Blockflöten in die Konzertsäle. Mit Kreativität und Experimentierfreude arbeiten sie immer wieder an eigenen Bearbeitungen, die die besonderen Klangqualitäten der Blockflöte herausheben und für über- raschende Hörerlebnisse sorgen.

Die reizvolle Mischung aus Alter Musik und aus Folk und Pop inspirierter Musik verspricht ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis für die ganze Familie. Der Eintritt beträgt pro Person zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Eine Familienkarte kostet 24 Euro.