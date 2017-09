Calw In Vergessenheit Geratenes aufleben lassen

Calw. Bernhard Stopper und Hermann Seyfried waren sich einig: Calw hat mehr als Hermann Hesse zu bieten. Daher stellten Sie 2007 auf der Altburger Messe einen Aufsteller über einen in Vergessenheit geratenen genialen Erfinder auf, damit die Bevölkerung sich an das in Altburg wirkende Genie Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger erinnert. So kam alles ins Rollen. Wichtige Kontakte entstanden und darauf wurde der Verein C.A.L.W. (Calw-Arbeiten-Leben-Wohnen) gegründet.

Das Hauptziel des Vereins ist es, alte Heimat- und Kulturgeschichte und in Vergessenheit Geratenes aufleben zu lassen, um die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt zu steigern.

Mittlerweile konnte der Verein folgende Projekte umsetzen: 2013 wurde das bisher größte Projekt, der Hermann-Hesse-Weg in Calw, eingeweiht. Auf 37 Stelen sind, vom Hermann-Hesse-Museum bis in den Stadtgarten, Gedichte vom Nobelpreisträger Hermann Hesse und Stadtbilder aus seiner Calwer Zeit zu sehen.