Calw In Musik gesetzte Leidensgeschichte

Calw. Unter der Leitung von Bezirkskantor Martin W. Hagner musizieren Jeannette Bühler (Sopran), Sarah-Lena Eitrich (Alt), Sebastian Mory (Tenor), Richard Logiewa und Samuel Schick (Bass), die Calwer Kantorei und der evangelische Kirchenchor Calw sowie ein Barockensemble mit historischen Instrumenten (Konzertmeisterin: Benedetta Costantini) die von Bach 1723 in Musik gesetzte Leidensgeschichte aus dem Johannes-Evangelium.

Absoluter Höhepunkt

Zusammen mit der Matthäus-Passion bildet dieses Werk den absoluten Höhepunkt der Passionsvertonungen in der Musikgeschichte. Deren Tradition reicht zurück bis in die Renaissancezeit, war also zu Bachs Zeiten schon 200 Jahre alt. Sie hat ihren Ursprung im Vortrag des Bibeltextes mit verteilten Rollen, wobei der Text nicht gelesen, sondern auf einfache Melodiemodelle gesungen wurde. Im Laufe der Zeit wurden zuerst die Volksszenen neu vertont, dann die Solistenrollen. Schließlich nahmen die Komponisten Instrumente mit hinzu und bedienten sich der Kompositionsformen, die in der zeitgenössischen Oper entwickelt wurden.