Calw In entspannter Atmosphäre mit Doppik-Haushalt beschäftigt

Wer es nicht verstanden hat: das bedeutet, dass im ersten Calwer Doppik-Jahr zum Start mehr Geld (sprich: Liquidität) auf dem städtischen Konto als in den Folgejahren sein wird. Das erzählt Reichert seinem Gemeinderäten, damit die sich nicht wundern, warum der Betrag 2019 deutlich geringer ausfallen wird, wenn dieses Geld in den Ausgaben, für die es vorgesehen ist, wieder "verschwunden" sein dürfte.

Lage sehr gut

Wer das nicht auf Anhieb versteht – macht nichts. Eigentlich ist die Haushaltslage Calws trotz der immer schwierigen Rahmenbedingungen (Zitat OB: "Wir haben für eine Stadt unserer Größe nun mal zu wenig Gewerbe") sehr gut. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer "explodiert im kommenden Jahr geradezu – von 11,75 Millionen Euro 2017 auf 12,85 Millionen Euro; mit weiter stetig steigender Tendenz in den Folgejahren. Und da sind, wie Eggert erläutert, die "Schäuble-Milliarden" noch nicht einmal eingerechnet, die zwar den Kommunen im Land als Sondereffekte angekündigt sind, von denen aber noch niemand weiß, ob sie auch wirklich kommen.

Weshalb der OB zur konservativen Ausgabendisziplin mahnt – verbunden mit dem Appell, nicht zu üppig die Spendierhosen bei der Anmeldung der Wunschlisten der Fraktionen anzuziehen. Gerade in Holzbronn nagt der Zahn der Zeit am Feuerwehrmagazin. Seit zwei Jahren bittet der Ortschaftsrat mit Werner Greule an der Spitze um Aufnahme der nötigen 42 000 Euro in den Haushalt, um die Fassaden zu sanieren und das Dach zu dämmen – schließlich gibt’s eine vermietete Wohnung in dem Gebäude, für die man Fürsorgepflichten hat. Hans Necker (Neue Liste Calw), erinnert daran, dass im Sinne der Haushaltsdisziplin jeder Ausgabenwunsch einer Fraktion durch einen Einsparungsvorschlag gegenfinanziert sein muss.

Eggert kann sich das Grinsen irgendwie nicht ganz verkneifen, als er in Richtung Greule ein Aufschieben der Sanierung des Holzbronner Feuerwehrmagazins aufs übernächste Haushaltsjahr verteidigt. Die Dachein­deckung des Gemeindeschuppens Holzbronn sei dringender, koste immerhin auch 38 000 Euro und wurde von der Verwaltung noch aktuell in die Haushaltsplanung nachgetragen – was zeige, so der OB mit einem deutlichen Augenzwinkern, "dass uns allen Holzbronn sehr, sehr wichtig ist." Was wohl genauso ernst, wie scherzhaft gemeint ist und von Greule mit echt gut gespielter Theatralik quittiert wird. Das Klima im Calwer Gemeinderat war am Samstag gerade richtig gut.