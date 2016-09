Calw In die Förderung der Flüchtlinge kommt jetzt Struktur

Kreis Calw. Eigentlich wirken sperrige Begrifflichkeiten eher abschreckend. Nicht so für die Verantwortlichen im Calwer Landratsamt. Dort hat man auf das Förderprogramm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" nur gewartet. "Gerade das hat uns noch gefehlt", so Landrat Helmut Riegger. Schließlich hat sich der Landkreis auf die Fahnen geschrieben, die Bildung der in den vergangenen beiden Jahren so zahlreich aufgenommenen Flüchtlinge zu fördern, um sie für den Arbeitsmarkt im Landkreis Calw fit zu machen.