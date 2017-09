Calw In der Mittel- und Oberstufe steigen die Schülerzahlen

"Eine Entwicklung, die seit gut drei Jahren die Daseinsberechtigung der Realschule unterstreicht", fasste Konrektorin Jennifer Ginader die Auswirkungen der Orientierungsstufe zusammen. Und da die Calwer Bildungseinrichtung nach dem Lehrer-Raum-Prinzip (Unterrichtsräume sind nicht einzelnen Schulklassen, sondern Lehrern zugeordnet) unterrichtet, sind auch die räumlichen Kapazitäten gegeben. Umso mehr freute sich die Konrektorin über sechs neue Pädagogen im Kollegium.

Aus dessen Reihen bilden Sabine Janus und Morten Bentzien zusammen mit Ginader das Schulleiter-Team. Der bisherige Rektor Tobias Häberle wurde an das Staatliche Schulamt Pforzheim abgeordnet und ist dort nun als Schulrat tätig.

Darüber hinaus setzen sie ein neues Konzept der individuellen Förderung um. "Wir erhielten zusätzliche Stunden, um nun auch in der siebten Klasse ein Angebot zu realisieren, das den einzelnen Schüler im Fokus hat, ihn unterstützt und ein regelmäßiges Echo an die Eltern weitergibt", erläuterte Ginader. Ähnlich den Grundlagen in den Gemeinschaftsschulen werden nämlich schon in den Fünfer- und Sechserklassen die unterschiedlichen Niveaus der Schüler in den Hauptfächern beachtet und individuell in sogenannten Lernzeiten gefördert. Stärkung erfährt das Konzept durch Einzelgespräche und eine zweite Lehrkraft in den jeweiligen Klassen. "Nachdem wir diese Förderung optimiert haben, starten wir nun auch in der nächsten Klassenstufe, in der dann drei Kollegen zusammenwirken", führte die Konrektorin aus.