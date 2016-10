Calw In der Geschäftswelt tut sich was

Calw.Es tut sich was in der Calwer Geschäftswelt. Die Parfümerie-Kette Niendorf aus dem badischen Bühl kommt ganz neu in die Hermann-Hesse-Stadt und eröffnet in der Lederstraße eine Filiale. Intersport Schlegel hat wegen einer umfassenden Renovierung derzeit geschlossen und eröffnet am 31. Oktober wieder. "der Alte Calwer" Thomas Peter will bald sein "Maultäschle" eröffnen und Hörgeräte Vogt ist von der Altburger Straße an die Marktbrücke umgezogen.