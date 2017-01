Calw Improvisierende Musiker brechen immer wieder aus

Bei der Veranstaltung am Freitagabend wurde wieder einmal etwas ganz Besonderes geboten. Die junge belgische Pianistin sowie Bandleaderin Marlies Debacker und ihre Band Uchronia nahmen die Musikfreunde mit in faszinierende, ungewohnte Klangwelten, die sie so noch nie erlebt haben.

Der stimmungsvolle Konzertabend ist zweigeteilt. Die erste Hälfte bestreitet die 24-jährige Ausnahmemusikerin allein. Dabei nutzt sie in ihrem Soloprogramm alle nur denkbaren Klangmöglichkeiten des Pianos geschickt aus.

Ein Weg dazu ist zunächst der ungewohnt differenzierte Einsatz des Tasten- und Pedalspiels. So entstehen unter den Händen der Meisterin bei äußerst konzentrierter Spielweise zumeist melodisch und oft auch meditativ bestimmte, verhaltene Klänge. Aber dann sind auch wieder mächtige, geradezu orchestral wirkende Passagen zu hören. Einige Besucher schließen die Augen und lassen die faszinierenden Klänge auf sich wirken. Doch dann wechseln die Töne schlagartig. Sie können nicht vom Hammerklavier durch Anschlag erzeugt sein, son- dern klingen wie Zupftöne einer Gitarre oder Harfe. Wer die Augen wieder öffnet, sieht wie die Pianistin in die Saiten des Klaviers greift, mal zupfend, mal zart darüber streichend. Die Musikerin zeigt, dass ihr Instrument auch so genutzt werden kann und dabei ganz ungewohnte reizvolle Klänge entstehen.